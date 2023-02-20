В Кузбассе при жесткой посадке Ми-8 погиб человек

На помощь выехали спасатели

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Кузбассе.

Инцидент произошел в районе горы Топхан в Кемеровской области. Один человек погиб, еще один получил травмы, передает РИА Новости. Всего на борту находились 10 человек.

Предварительные причины ЧП - ошибка пилотирования или неисправность вертолета. Источник ТАСС рассказал, что вертолет задел гору, а потом начал экстренно снижаться.

Обстоятельства происшествия выясняются. Второй вертолет, который летел в паре с Ми-8, уже доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим. К месту ЧП из Горно- Алтайска выехали спасатели.

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