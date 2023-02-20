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Лукашенко пригрозил жестким ответом на агрессию против Белоруссии

11:19
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Реакция будет быстрой, предупредил политик

Белорусское миролюбие – не синоним жертвенности, Минск будет готов ответить на любую агрессию в свой адрес. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Политик выступил на заседании Совета безопасности, на который вынесен проект обновленной Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Лукашенко подчеркнул, что в случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным.

Президент напомнил, что в Белоруссии выстроена эффективная система обороны государства. Ее основа – Вооруженные силы, которые решают наиболее важные задачи, требующие концентрации всех усилий государства по его защите.

Однако не только военные, но "каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием", считает Лукашенко, "для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего", сообщает БелТА.

17 февраля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили весь спектр отношений двух стран, интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также вопросы безопасности и военного сотрудничества.

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