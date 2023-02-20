В России с коронавирусом госпитализировали 639 человек

Скончались 30 пациентов

За сутки в России госпитализированы 639 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 12076 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8398 человек, скончались 30 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1940 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 108. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1412 человек, в Московской области – 191.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22178711 случаев заболевания, зарегистрировано 395829 летальных исходов.

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