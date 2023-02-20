Турция согласилась отдельно рассмотреть вступление Финляндии в НАТО

Финляндия подавала заявку совместно со Швецией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал генерального секретаря НАТО о готовности Анкары рассмотреть отдельно вопрос о принятии Финляндии в Альянс. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции напомнил, что Анкара поставила четкие условия одобрения заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Однако "в Швеции продолжается пропаганда Рабочей партии Курдистана", которая признана в Турции террористической организацией, хотя "в трехстороннем меморандуме четко прописано, кто какие шаги должен предпринять".

Что касается заявки Хельсинки, неделей ранее "президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО", цитирует Чавушоглу ТАСС.

Финляндия подавала заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией. Однако отношения Турции и Швеции резко обострились после публичной акции по сожжению Корана в Стокгольме с ведома и согласия шведских властей, а согласие Анкары как одного из членов Альянса необходимо, чтобы Швеция была принята в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в настоящее время не смотрит положительно на принятие Швеции в НАТО. Политик не стал уточнять, возможно ли возвращение к обсуждению этого вопроса и на каких условиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"