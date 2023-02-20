Аварийно севший в Кузбассе вертолет перевозил сноубордистов

Возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту совершения жесткой посадки вертолета АС-350 Еврокоптер в Кемеровской области.

На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Также проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщила газета "Известия", на борту вертолета находились сноубордисты, отдыхающие на базе "Озерки".

Днем 20 февраля вертолет совершил жесткую посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. В результате ЧП погиб человек, еще один получил травмы. Предварительные причины ЧП - ошибка пилотирования или неисправность вертолета.

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