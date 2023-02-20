Не присоединяемся, но следим: Турция объяснила отношение к санкциям против России

Анкара заверила в нежелании участвовать в односторонних рестрикциях

Власти Турции не присоединяются к односторонним санкциям против России, но придерживаются санкций ООН. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

При этом, заявил политик, Анкара предпринимает меры и контролирует ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и Евросоюза.

Что касается увеличения показателей торгового оборота между Россией и Турцией, он действительно вырос, однако произошло это исключительно из-за скачка цен на энергетические ресурсы, заверил Чавушоглу.

Он также опроверг утверждения о том, что турецкая сторона передала России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности. Глава МИД Турции пообещал предпринять все необходимые меры "если есть какие-либо нарушения в этом отношении", сообщает ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что России удалось справиться с нефтяными санкциями ЕС в том числе и потому, что Москва в ответ на западные санкции смогла в короткие сроки переориентировать свой экспорт нефти на Китай, Индию и Турцию.

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