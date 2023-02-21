Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

День Скорпионов может пойти не по сценарию, а Львам следует собрать волю в кулак
Овны
Старайтесь не заниматься финансовыми операциями, вкладывать деньги, заключать договоры. Если сегодня вас попросят дать в долг - можете распрощаться с этой суммой.
Тельцы
Ваш Уран сегодня в контрах с Меркурием в Водолее. Возможны стрессовые ситуации на работе или учебе: вам будет сложно разобраться в потоке информации.
Близнецы
Марс в последнее время делает вас более гибкими, и это сказывается на деловой сфере. И это хорошо. Если вы не будете идти напролом, в итоге быстрее окажетесь у намеченной цели.
Раки
Ни в коем случае не поручайтесь сегодня за своих друзей и не исполняйте их просьбы. Деликатно откажитесь, иначе вас могут сделать в чем-то виноватыми.
Львы
Отношения с начальником, преподавателем или любимым человеком могут обостриться. Соберите волю в кулак и не реагируйте ни на какие провокации.
Девы
Ваша главная планета Меркурий сегодня в сложных отношениях с Ураном, а значит, что-то пойдет не по сценарию. Будьте готовы импровизировать, спасая ситуацию.
Весы
Тот самый случай, когда даже полезно быть мнительным и обращать внимание на косые взгляды. Берегите репутацию и не позволяйте никому говорить о вас плохо.
Скорпионы
Для представителей этого знака день может пойти не по сценарию, особенно если вы в чем-то понадеялись на авось. Могут срываться встречи, сделки, договоренности с людьми.
Стрельцы
Вам придется нелегко в поездках из-за пробок или других препятствий. Выходите из дома с запасом времени и вычеркните из списка неважные дела. Придется приспосабливаться.
Козероги
Любовь может опустошить ваш кошелек. И это при вашей экономности! Что ж, и на старуху бывает проруха, но все же не поддавайтесь желанию сорить деньгами.
Водолеи
Самое уязвимое место для представителей этого знака сегодня - дом: там могут произойти неожиданности. Следите за электроприборами и трубами, не забудьте закрыть дверь.
Рыбы
Не торопитесь участвовать в горячих спорах и обсуждениях, не тратьте на это нервы. После Новолуния ваш уровень энергии очень низкий, поберегите свои силы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"