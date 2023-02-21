Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

День Скорпионов может пойти не по сценарию, а Львам следует собрать волю в кулак

Овны

Старайтесь не заниматься финансовыми операциями, вкладывать деньги, заключать договоры. Если сегодня вас попросят дать в долг - можете распрощаться с этой суммой.

Тельцы

Ваш Уран сегодня в контрах с Меркурием в Водолее. Возможны стрессовые ситуации на работе или учебе: вам будет сложно разобраться в потоке информации.

Близнецы

Марс в последнее время делает вас более гибкими, и это сказывается на деловой сфере. И это хорошо. Если вы не будете идти напролом, в итоге быстрее окажетесь у намеченной цели.

Раки

Ни в коем случае не поручайтесь сегодня за своих друзей и не исполняйте их просьбы. Деликатно откажитесь, иначе вас могут сделать в чем-то виноватыми.

Львы

Отношения с начальником, преподавателем или любимым человеком могут обостриться. Соберите волю в кулак и не реагируйте ни на какие провокации.

Девы

Ваша главная планета Меркурий сегодня в сложных отношениях с Ураном, а значит, что-то пойдет не по сценарию. Будьте готовы импровизировать, спасая ситуацию.

Весы

Тот самый случай, когда даже полезно быть мнительным и обращать внимание на косые взгляды. Берегите репутацию и не позволяйте никому говорить о вас плохо.

Скорпионы

Для представителей этого знака день может пойти не по сценарию, особенно если вы в чем-то понадеялись на авось. Могут срываться встречи, сделки, договоренности с людьми.

Стрельцы

Вам придется нелегко в поездках из-за пробок или других препятствий. Выходите из дома с запасом времени и вычеркните из списка неважные дела. Придется приспосабливаться.

Козероги

Любовь может опустошить ваш кошелек. И это при вашей экономности! Что ж, и на старуху бывает проруха, но все же не поддавайтесь желанию сорить деньгами.

Водолеи

Самое уязвимое место для представителей этого знака сегодня - дом: там могут произойти неожиданности. Следите за электроприборами и трубами, не забудьте закрыть дверь.

Рыбы

Не торопитесь участвовать в горячих спорах и обсуждениях, не тратьте на это нервы. После Новолуния ваш уровень энергии очень низкий, поберегите свои силы.

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