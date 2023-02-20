Кабмин выделит свыше 20 млрд рублей на борьбу со свалками

Работа ведется в рамках национального проекта "Экология"

Один из самых чувствительных вопросов для людей в экологии связан с ликвидацией опасных объектов накопленного вреда, в том числе свалок. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что многие свалки возникли несанкционированно, они создают риски для здоровья и жизни российских граждан, загрязняют окружающую среду. Борьба с такими свалками ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна", который является значимой составляющей национального проекта "Экология".

Первоочередное внимание в этой области уделяется ликвидации опасных объектов и свалок в границах городов, включая хранилища промышленных отходов, полигоны и территории производственных площадок прекративших деятельность предприятий. При их расчистке требуется отдельный проект с комплексным подходом и участием специалистов, чтобы максимально обезопасить наших людей.

Как рассказала замглавы правительства Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологическое направление, до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку и 88 иных объектов накопленного вреда в черте населенных пунктов. В 2022 году власти завершили рекультивацию 19 свалок общей площадью более 140 га в 14 регионах, в сего с момента старта проекта ликвидировано 58 несанкционированных свалок общей площадью более 500 га.

В 2023 году на рекультивацию в бюджете предусмотрено 22,7 млрд рублей, планируется ликвидировать еще 53 свалки, цитирует Абрамченко пресс-служба правительства.

В сентябре 2022 года правительство России направило из своего резервного фонда более 2,6 миллиарда рублей на ликвидацию крупных подмосковных свалок. Средства были выделены в рамках федерального проекта "Чистая страна". Его главные цели – восстановление земель, занятых незаконными полигонами, и улучшение экологической ситуации.

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