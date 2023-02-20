Диетолог рассказал, сколько можно съесть блинов без вреда для здоровья

Не стоит превышать суточную норму

Без вреда для здоровья в день можно съедать 3-5 блинов без начинки.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил "Ленте.ру" диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов. С сытой начинкой – максимум два.

"Идеальная порция блинов с начинкой - одна-две штуки, без начинки - три-пять. Для максимальной пользы выбирайте легкие, растительные начинки: тушеную капусту, печеное яблоко, банан", - рассказал он.

Примерная калорийность одного блина на молоке - 80 килокалорий. К этому стоит приплюсовать добавки. Например, в столовой ложке шоколадной пасты содержится около 100 килокалорий, в 20 граммах сгущенного молока - примерно 60 килокалорий. Блин с мясом "весит" примерно 270 килокалорий.

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