На "Игры будущего" в России выделят более 5,2 млрд рублей

Пройдут соревнования по новым спортивным дисциплинам

В 2023 и 2024 годах на подготовку и проведение спортивных соревнований "Игры будущего" будет направлено более 5,2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

В 2023 году выделят почти 1,8 млрд рублей на организацию соревнований, в 2024-м – около 3,5 млрд рублей непосредственно на проведение "Игр будущего". За счет этих средств будут проведены тестовые соревнования по новым спортивным дисциплинам, сочетающим классические и цифровые виды спорта в формате "фиджитал".

Например, игроки сначала соревнуются в киберфутболе, а затем выходят на площадку и играют в реальном футбольном матче. В числе других фиджитал-дисциплин – баскетбол, хоккей и боевые единоборства.Также будут протестированы гонки дронов и Beat Saber – игра, где спортсмены будут сражаться в условиях виртуальной реальности.

Мишустин призвал "сделать все необходимое, чтобы этот высокотехнологичный турнир стал настоящим праздником для болельщиков и спортсменов со всего мира", сообщает пресс-служба кабмина.

Тем временем продолжается обсуждение участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за допуск россиян к международным соревнованиям, но при условии, что это коснется лишь тех атлетов, которые не поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

В Олимпийском комитете России заявили, что категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов и предлагаются как условие возвращения на международную арену. При этом ОКР отметил опасность бойкота Олимпиады.

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