Суперфиналист "Лидеров России" рассказал о создании биоподобного ИИ

Был создан ряд интересных идей, связанных с разработкой биоподобного искусственного интеллекта

Российские учёные сделали ещё один шаг к созданию биоподобного искусственного интеллекта. Он построен на принципах самоорганизации и по способу обработки информации максимально приближен к тому, что использует человеческий мозг. Об этом рассказал участник научной группы и суперфиналист конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Александр Петухов.

Он отметил, что существующие модели искусственного интеллекта основаны на использовании нейронных сетей. Отечественные специалисты добавили к ним новые математические алгоритмы. Исследование уже опубликовано в ведущих научных изданиях и получило хорошие отзывы зарубежных специалистов.

"Был создан ряд интересных идей, связанных с разработкой так называемого биоподобного искусственного интеллекта. По сути, они представляют собой модели когнитивной активности человеческого мозга. То есть это некие фенологические модели, описывающие то, как человек обрабатывает, создает и передает информацию. А также описывающие ряд его психический функций", - рассказал Александр Петухов.

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