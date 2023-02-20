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В Москве устраняют последствия метели

14:55
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Снегопад идет без перерыва

Зимний рекорд! За выходные высота снежного покрова в столичном регионе достигла почти 40 сантиметров. Это максимум с начала декабря. Февраль, видимо, решил "под занавес" показать всё, на что способен.

Снег, начавшийся в субботу, идёт до сих пор почти без перерыва. Правда, силы его явно иссякают. Нет сегодня и шквалистого ветра, который накануне доставил немало хлопот москвичам. Да и сильных морозов, вопреки прогнозам, пока не чувствуется: до конца дня всего минус 3 - минус 5.

Коммунальные службы продолжают убирать последствия метели. Техника регулярно выходит на сплошное прометание трасс. Чистят проходы к метро, остановкам транспорта, поликлиникам, школам. Убирают снег и с крыш. При необходимости проводят противогололёдную обработку, сообщает "ТВ Центр".

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