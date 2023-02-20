Собянин открыл построенное для поездов БКЛ электродепо "Нижегородское"

Оно будет обслуживать 40 процентов будущей Большой кольцевой линии метро

В Москве открыт основной пусковой комплекс электродепо "Нижегородское". Здесь будут обслуживать до 40 процентов составов Большой кольцевой линии метро. Объект в понедельник посетил Сергей Собянин. Там же глава города анонсировал предстоящее открытие БКЛ.

Сияющие новизной современные составы "Москва-2020", словно на генеральной репетиции, в полной боевой готовности заняли места в ангаре крупнейшего столичного депо "Нижегородское" на востоке столицы.

Вместе с реконструированным депо "Замоскворецкое" на юге, и "Аминьевским" на западе города предприятие будет обслуживать новую Большую кольцевую линию столичной подземки. Сегодня Сергей Собянин открыл основной пусковой комплекс электродепо.

"Сегодня запускаем очень важный объект для города - "Нижегородское электродепо", которое будет обслуживать 40 процентов будущей Большой кольцевой линии метро, которую ждут-не дождутся москвичи, которую мы должны запустить в ближайшие дни. Без этого депо такой пуск был бы невозможен. Здесь есть всё, начиная от эксплуатации и ремонта вагонов до отдыха локомотивных бригад. Так что поздравляю Вас с пуском. Это большая победа!" – отметил Сергей Собянин.

Грандиозный комплекс из более чем полусотни строений начали строить в 2015-м году практически в центре столицы - на месте бывшего завода имени Войтовича в районе Лефортово. Как с самой железной дорогой, так и с обслуживанием поездов это место связано исторически. Еще в середине XIX века здесь появились главные мастерские Московско-Курского направления. С 1929 года – это Московский вагоноремонтный завод.

В Великую Отечественную войну с конвейера на фронт уходили снаряды для "Катюш", броне- и санитарные поезда. Несмотря на все сложности завод не утратил своих территорий и развивался даже в лихие 90-е. Теперь же площадка с территорией в 70 гектаров в границах Третьего транспортного кольца для запуска такого масштабного проекта, как БКЛ, подошла идеально. Объект оборудовали по последнему слову вагоноремонтной моды. Многие из технических решений применили впервые.

"При заходе в электродепо подвижного состава в автоматическом режиме считываются показания - параметры колеса. Информация собирается. Дальше переходит в колесотокарный станок. И станок в автоматическом режиме доводит колесо до нужных параметров", - рассказал Роман Иванов начальник электродепо "Нижегородская".

Ремонт разной степени сложности в "Нижегородском" в год смогут проходить до трех сотен вагонов. И до 30 составов в сутки смогут одновременно проходить здесь эксплуатационное обслуживание. Для этого в штате предприятия создано более 900 рабочих мест. Следить за техническим состоянием поездов будут специалисты завода-изготовителя.

Покинув депо, подвижные составы по соединительной ветке будут следовать до камеры съездов, что расположилась за станцией "Нижегородская", а уже оттуда поедут забирать пассажиров, чтобы с ветерком промчать по самому длинному в мире подземному кольцу метро.

Татьяна Сидорова, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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