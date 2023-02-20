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Уголовное дело возбуждено после инцидента с коробкой в Новой Москве

15:04
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Девушка пострадала

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство 22-летней девушки в Новой Москве. Она получила травмы сегодня утром. Когда открывала подарочную коробку. Дело будет расследоваться также и по статье о незаконном изготовлении взрывчатки.

Всё произошло в коттеджном посёлке "Изумрудный". Странный презент с именем и фамилией пострадавшей на подоконнике первого этажа нашла соседка. И рассказала матери девушки. А уже она передала находку дочери. Вместо того, чтобы вызвать полицию, девушка начала открывать коробку.

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