Мстил из-за неразделенной любви: подробности взрыва в Троицке

Травмы девушки оказались несерьезными

Подарочную коробку со взрывным устройством мог отправить девушке ее знакомый, которому она отказала в отношениях.

"Среди предполагаемых отправителей - знакомый пострадавшей, которому она отказала в отношениях, после чего он начал ее преследовать", - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

По словам пострадавшей несколько лет назад молодой человек начал за ней ухаживать. Получив отказ, он начал ее преследовать. Последний раз девушка видела его в конце 2022 года, передает telegram-канал BAZA.

Коробку обнаружила женщина, проживающая в том же подъезде, о чем сказала маме пострадавшей, уточнили в столичной прокуратуре. На месте работают полицейские и следователи.

Инцидент произошел утром 20 февраля в жилом доме на улице 2-я Изумрудная. Когда 22-летняя девушка решила открыть коробку, произошел небольшой взрыв. Москвичка поучила ожоги лица и рук. После взрыва последовал пожар на площади 0,2 квадратных метра.

Девушке оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

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