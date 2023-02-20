ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мстил из-за неразделенной любви: подробности взрыва в Троицке

12:36
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Травмы девушки оказались несерьезными

Подарочную коробку со взрывным устройством мог отправить девушке ее знакомый, которому она отказала в отношениях.

"Среди предполагаемых отправителей - знакомый пострадавшей, которому она отказала в отношениях, после чего он начал ее преследовать", - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

По словам пострадавшей несколько лет назад молодой человек начал за ней ухаживать. Получив отказ, он начал ее преследовать. Последний раз девушка видела его в конце 2022 года, передает telegram-канал BAZA.

Коробку обнаружила женщина, проживающая в том же подъезде, о чем сказала маме пострадавшей, уточнили в столичной прокуратуре. На месте работают полицейские и следователи.

Инцидент произошел утром 20 февраля в жилом доме на улице 2-я Изумрудная. Когда 22-летняя девушка решила открыть коробку, произошел небольшой взрыв. Москвичка поучила ожоги лица и рук. После взрыва последовал пожар на площади 0,2 квадратных метра.

Девушке оказали медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая
Скорая
Коробка
Коробка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.