Дому купца Масягина в Москве возвращают исторический облик

Купеческий дом с мезонином будет покрашен в вишневый цвет

Дом купца Масягина вернулся в Москву! Деревянная усадьба - уникальный образец русского зодчества - была построена около двух веков назад, но почти разрушилась от времени. Чтобы вернуть памятнику архитектуры исторический облик, его разобрали по частям и вывезли для реставрации. И теперь снова собирают буквально по брёвнышку.

Сотни массивных бревен осторожно укладывают друг на друга - в центре Москвы по технологиям позапрошлого столетия возводят главный дом усадьбы купца Ивана Масягина.

Точно так же работали мастера два века назад, когда участок приобрёл купец третьей гильдии Иван Масягин и решил построить здесь дом, обычный для Москвы своего времени. После большого пожара 1812 года город массово застраивали особняками по так называемому "образцовому проекту". Теперь типовое быстровозводимое здание начала 19 века - памятник деревянного зодчества.

"Многие москвичи, которые любят посещать Третьяковскую, знают здание деревянное, без особых затей, но которое отражает дух старой Москвы. Как правило, когда художники хотят нарисовать картину, посвященную старой Москве, они рисуют именно такие здания", - рассказал Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы – главный археолог города Москвы.

Чтобы восстановить памятник, его пришлось вручную разбирать до основания. К работам приступили два года назад – к тому времени строение было в плачевном состоянии – часть бревен сгнили, в других завелись вредители. Здание уже было без крыши и разрушались стены.

"Памятник был в руинизированном состоянии. Наблюдались и гнилостные поражения, и грибковые. И просто утраты", - пояснил Сергей Котов, начальник участка реставрационно-строительной компании.

Разобранная усадьба переехала в реставрационные мастерские Кировской области. На восстановление сруба ушло полгода. Еще пять месяцев потребовались для просушки и усадки, после этого стены дома Масягина наконец вернулись в столицу.

Усадебный дом собирают по принципу конструктора. Каждое бревно возвращается точно на свое место, строители ориентируются по специальным маркировкам. Историческую древесину сохраняли по максимуму – её можно узнать по более темному цвету.

Восстановленная усадьба начала 19 века в веке 21-м будет в новом городском окружении. Вместо сада и двора к особняку будут примыкать современные комплексы.

"Будущий проект жилой был сделан очень тщательно, чтобы все достоинства памятника не потерялись, а, наоборот, более выигрышно смотрелись в таком районе как Замоскворечье, где все аутентично, приятно глазу", - отметила Елена Петропавловская, коммерческий директор девелоперской компании.

На макете особняк уже в своем историческом облике – в модном для Москвы того времени вишневом цвете. Таким купеческий дом с мезонином можно будет увидеть уже этой осенью.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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