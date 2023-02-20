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Песков рассказал о гостях послания президента Федсобранию

12:34
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Владимир Путин выступит с посланием 21 февраля

Состав гостей, которые будут присутствовать на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, будет достаточно традиционным. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что, естественно, в Гостином дворе будут находиться члены Федерального собрания – депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации.

Кроме того, на оглашение послания президента приглашены участники специальной военной операции, а также будет "много других представителей". Однако "иностранные гости не приглашались", цитирует Пескова ТАСС.

Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, его оглашение начнется в 12:00 мск. Дмитрий Песков отметил, что послание – это всегда громкая новость и одно из важнейших мероприятий по президентской линии. Представитель Кремля заявил, что россияне ожидают услышать от президента оценку спецоперации, международной ситуации и видение дальнейшего развития, это "главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент".

При этом представителей средства массовой информации из недружественных России стран на послание президента не аккредитовали. Песков заявил, что "они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу".

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