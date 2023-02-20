Песков объяснил высокие рейтинги Путина

"Общество консолидируется вокруг президента"

Рост уровня доверия Владимиру Путину обусловлен в том числе консолидацией общества вокруг президента в нынешний сложный момент. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это, скорее, такой, наверное, целый комплекс факторов. Вы знаете, что самое главное - это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный, но общество консолидируется и консолидируется вокруг президента", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

По словам представителя Кремля, в стране сохраняется макро- и микростабильность, а экономика твердо стоит на ногах, несмотря на давление, которое идет извне.

"Это, наверное, и находит свое отражение в этих цифрах социологических исследований", - заключил Дмитрий Песков.

Согласно последним данным ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян, одобряют его работу 76%.

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