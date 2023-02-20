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Кремль призвал Молдавию к осторожности в отношении Приднестровья

13:03
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Кишинёв скатывается в антироссийскую истерию, отметил Песков

Российская сторона продолжает ответственно выполнять свою функцию по Приднестровью и советует молдавским властям проявлять осторожность в вопросе о российских миротворцах. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представителя Кремля попросили прокомментировать слова нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья и выводе оттуда российских миротворцев. Политик заявил, что Москва, по его мнению, пытается влиять на демократические процессы в Молдавии.

В ответ Песков напомнил об ответственном отношении России "в том, что касается приднестровских дел", а также заявил, что "нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным".

Пресс-секретарь президента также отметил, что отношения между Москвой и Кишинёвом "весьма и весьма напряженные", причем "молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию", сообщает "Интерфакс".

Власти Приднестровья 22 ноября обратились с посланием в ООН и ОБСЕ. Тирасполь обвинил руководство Молдавии в давлении, из-за которого региону грозит гуманитарная катастрофа. Кишинёв усиливает транспортную и экономическую блокаду непризнанной республики, ограничивает поставки важнейших товаров, включая лекарства и предметы первой необходимости, подчеркивали в ПМР.

Делегация из ПМР побывала в Москве, где прошли встречи в комитетах Государственной думы и Совета Федерации. Глава делегации, спикер парламента непризнанной республики Александр Коршунов заявил, что Россия пообещала Приднестровью помощь.

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