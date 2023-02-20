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Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за наводнений в Сан-Паулу

12:52
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Погибли уже 36 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии Луле да Силве в связи с наводнением.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме российского президента.

Сильнейший шторм обрушился в воскресенье 19 февраля на бразильский штат Сан-Паулу. Рекордное количество осадков вызвало наводнения и оползни. По последним данным, погибли 36 человек. Более 550 человек были вынуждены покинуть свои дома на побережье, из них 338 остались без крова.

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