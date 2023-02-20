Собянин рассказал об открытии детской поликлиники в Южном Медведкове

Она будет обслуживать более 16 тысяч детей и подростков

Новая поликлиника открылась в Южном Медведково. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новая поликлиника будет обслуживать более 16 тысяч детей и подростков. Мэр отметил, что в пятиэтажное здание на ул. Полярная переехал второй филиал детской поликлиники №110, площадь здания в четыре раза больше старого.

Поликлиника оснащена самым современным оборудованием, в том числе цифровым рентген-аппаратом, УЗИ экспертного класса, новейшей техникой для оториноларингога и офтальмолога. Кроме того, есть кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.

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