На Украине объявили о прибытии Байдена в Киев

Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев. Об этом в понедельник, 20 февраля, написали украинские средства массовой информации. Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

По сведениям украинских СМИ, Джо Байден провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Михайловском соборе, сообщает РИА Новости.

При этом заместитель украинского министра иностранных дел Андрей Мельник перед этими сообщениями анонсировал прибытие в Киев "важных, главных партнеров" Украины. Конкретные имена он не называл, предлагая сохранить интригу и не забегать вперед, сообщает ТАСС.

Также сообщениям о прибытии Байдена в Киев предшествовало объявление воздушной тревоги на всей территории Украины, а в украинской столице в центре были перекрыты улицы.

Ранее журналисты спрашивали у Байдена, собирается ли он посетить Киев в ближайшее время. Президент США заявил, что планирует только поездку в Польшу. В Белом доме подчеркивали, что предстоящий визит Байдена в Европу ограничится посещением Польши, а других остановок, в том числе на Украине, не запланировано.

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