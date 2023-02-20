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Зеленский оценил визит Байдена в Киев

13:32
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Прибытие президента США заранее не анонсировали

Визит президента США Джо Байдена в Киев является подтверждением поддержки Украины. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
На Украине объявили о прибытии Байдена в Киев

Как написал Зеленский в своих соцсетях, прибытие Байдена в украинскую столицу – это "чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев". Сам Джо Байден заявил, что прибыл в Киев, чтобы заявить о поддержке демократии и суверенитета Украины.

В Белом доме заявили на фоне визита Байдена в Киев, что в течение недели политик огласит новые санкции в отношении физических и юридических лиц, имеющих отношение к российской спецоперации.

Также ожидается, что президент США объявит о поставках Украине "критического вооружения" на 500 млн долларов, включая противотанковые системы и радары, артиллерийские боеприпасы и РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости.

Встречу Байдена с Зеленским на Украине заранее не анонсировали. Президент США и его администрация не подтверждали планы поездки в украинскую столицу. Как сообщал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден планировал поездку в Польшу, но встречаться там с Зеленским не собирался.

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