В кабмине отказались ограничивать торговые наценки на продукты

Речь шла о товарах первой необходимости

Министерства сельского хозяйства и промышленности и торговли России не поддержали предложение депутатов Государственной думы об ограничении наценок на продукты первой необходимости. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказали в ведомствах.

В Минсельхозе заявили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна, поэтому министерство не видит необходимости введения мер регулирования торговых наценок. Также в ведомстве напомнили, что федеральное правительство вправе устанавливать розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости при определенных условиях.

В Минпромторге при этом выразили мнение, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику. Необходимо максимально использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов балансировки продовольственных рынков, цитирует сообщение министерства ТАСС.

В ноябре 2022 года в Национальной мясной ассоциации заявили, что предпосылок для значительного роста цен на мясо в России в 2023 году нет. По предварительным оценкам, продолжится рост производства мяса птицы и свинины, благодаря чему предложение в следующем году будет заметно выше спроса. Это будет способствовать сдерживанию роста цен, считают в ассоциации.

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