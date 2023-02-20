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Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве

13:42
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Девушка благодарна всем, кто помогал ей

Выгуливавшая телёнка на Красной площади американка Алисия Дей сообщила, что будет скучать по Москве.
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"Буду скучать по Москве. У меня гениальная память, и я помню каждого сотрудника в "Пятёрочке", который терпеливо помогал мне считать деньги, помню соседку из Реутова, которая помогла с водой, помню людей, которые мне показывали, куда идти", - рассказала она РИА Новости.

После отъезда из России американка чувствует себя хорошо, начала выходить на прогулки. Она сообщила, что продолжит оказывать помощь в содержании теленка. Сейчас он находится в центре для диких животных.

Алисию Дэй задержали 1 февраля за выгул на Красной площади теленка. Позднее ее оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение порядка и проведение митинга против потребления мяса. 16 февраля Миграционная служба запретила американке въезжать в Россию в течение 40 лет. Дэй улетела в Стамбул.

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