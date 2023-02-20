Выгуливавшая теленка американка заявила, что будет скучать по Москве

Девушка благодарна всем, кто помогал ей

Выгуливавшая телёнка на Красной площади американка Алисия Дей сообщила, что будет скучать по Москве.

"Буду скучать по Москве. У меня гениальная память, и я помню каждого сотрудника в "Пятёрочке", который терпеливо помогал мне считать деньги, помню соседку из Реутова, которая помогла с водой, помню людей, которые мне показывали, куда идти", - рассказала она РИА Новости.

После отъезда из России американка чувствует себя хорошо, начала выходить на прогулки. Она сообщила, что продолжит оказывать помощь в содержании теленка. Сейчас он находится в центре для диких животных.

Алисию Дэй задержали 1 февраля за выгул на Красной площади теленка. Позднее ее оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение порядка и проведение митинга против потребления мяса. 16 февраля Миграционная служба запретила американке въезжать в Россию в течение 40 лет. Дэй улетела в Стамбул.

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