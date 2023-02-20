Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 41 тысячу человек

Число жертв продолжает расти

Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 41 020 человек.

"По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 41 156 наших граждан", - сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (цитата по ТАСС).

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. В республике погибли более 8,5 тысячи человек.

Россия оказывает гуманитарную помощь и направила спасателей и врачей в пострадавшие регионы.

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