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Численность народного ополчения в Белоруссии может достичь 150 тысяч

14:01
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Об этом рассказали в белорусском Минобороны

На заседании белорусского Совета безопасности был рассмотрен проект закона "О народном ополчении". Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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Как отметил глава Минобороны, необходимость принятия этого закона обусловлена двумя факторами. Во-первых, это создание дополнительных условий для поддержания правопорядка в период военного положения на территориях, которые в наименьшей степени будут охвачены органами внутренних дел и войсками – сельские населенные пункты, отдельные районные города. Второй фактор – это "дать нашим гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны".

В законопроекте предусмотрено, что состав, количество, задачи народного ополчения будут определять органы местной власти. Хренин отметил, что численность народного ополчения в Белоруссии может составить от 100 тысяч до 150 тысяч человек. По его словам, "это добровольцы, их может быть и больше".

При этом министр подчеркнул, что основной задачей для народного ополчения остается защита прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией, сообщает БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно. Глава государства отметил, что "мы как работали, так и работаем", а "военнослужащие как несли свою службу, так и несут", а "наши люди должны каждый заниматься своим делом и жить абсолютно спокойно".

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