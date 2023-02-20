Байден пообещал Киеву "миллиарды" помощи

Президент США встретился с украинским коллегой

Американскими властями будут выделены миллиарды в форме прямой бюджетной помощи для Украины. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал президент США Джо Байден.

Политик прибыл в Киев, где лично встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили помощь Вашингтона украинским властям – как финансовую, так и в виде поставок вооружений и военной техники.

При этом Джо Байден заявил, что США будут оказывать поддержку Украине так долго, как потребуется. Прямую бюджетную помощь украинские власти, по его словам, смогут использовать незамедлительно для предоставления базовых услуг населению.

После беседы двух политиков в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что оба президента остались довольны разговором, а атмосфера была "максимально доверительная и душевная", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель генерального инспектора Госдепа Диана Шоу рассказала, что власти США намерены направить на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью. Шоу отметила, что "это невероятно большой объем помощи, который выделяется одному правительству или для единственной цели в короткое время", причем "всякое мошенничество, растрата, злоупотребление" грозит Киеву перекрытием финансового потока.

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