По делу о хищениях в ПФР задержали более 30 человек

Это бывшие и нынешние работники фонда и "Почты России"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), похитившей более двух миллиардов рублей средств Пенсионного фонда России (ПФР).

Как стало известно в понедельник, 20 февраля, в Ингушетии, Северной Осетии и Москве задержаны 34 человека. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России".

Следователи выяснили, что преступники в период с 2019 по 2021 годы организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Обналичивание происходило через банковские счета филиала АО "Почта России".

"Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

Как сообщил в ЦОС ФСБ, следственные действия проходили одномоментно более чем в 60 адресах. В них приняли участие более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии.

Общий ущерб бюджету от действий ОПГ составил более двух миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурантам дела предъявлено обвинение.

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