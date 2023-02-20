ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нидерланды объяснили задержку поставок Украине систем ПРО Patriot

14:36
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Киев получит системы не ранее чем через два месяца

Украинская армия сможет получить обещанные ей системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot в лучшем случае через два месяца. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал глава правительства Нидерландов Марк Рютте.
Послов Нидерландов и Италии вызвали в МИД России

Украинские СМИ попросили политика прокомментировать сроки поставок этих систем Украине. Рютте напомнил, что наряду с США и Германией в данном проекте участвуют и Нидерланды.

Премьер-министр королевства рассказал, что в настоящее время в Нидерландах проводится обучение украинских военных работе с Patriot, "поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы овладеть этими системами", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что в России производят более чем втрое больше ракет противовоздушной обороны, аналогичных американским Patriot. Он подчеркнул, что в том, что касается ракет ПВО в целом, российское производство сопоставимо со всем мировым производством.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ракетный комплекс Patriot
Ракетный комплекс Patriot
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.