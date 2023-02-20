Нидерланды объяснили задержку поставок Украине систем ПРО Patriot

Киев получит системы не ранее чем через два месяца

Украинская армия сможет получить обещанные ей системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot в лучшем случае через два месяца. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Украинские СМИ попросили политика прокомментировать сроки поставок этих систем Украине. Рютте напомнил, что наряду с США и Германией в данном проекте участвуют и Нидерланды.

Премьер-министр королевства рассказал, что в настоящее время в Нидерландах проводится обучение украинских военных работе с Patriot, "поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы овладеть этими системами", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что в России производят более чем втрое больше ракет противовоздушной обороны, аналогичных американским Patriot. Он подчеркнул, что в том, что касается ракет ПВО в целом, российское производство сопоставимо со всем мировым производством.

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