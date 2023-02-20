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Минобороны сообщило об освобождении Парасковиевки в ДНР

14:28
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Село было освобождено добровольцами штурмовых отрядов во взаимодействии с ВДВ и при поддержке артиллерии

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник об освобождении населенного пункта Парасковиевка в ДНР.

Как уточнили в ведомстве, село было освобождено добровольцами штурмовых отрядов во взаимодействии с ВДВ и при поддержке артиллерии.

Также сообщается, что потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили свыше 115 военнослужащих за сутки.

Кроме того, стало известно, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе Изюма.

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