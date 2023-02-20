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ВКС России в воздушном бою сбили украинский Су-27

14:40
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

В районе Изюма

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе Изюма (Харьковская область).

Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Крахмальное (Харьковская область) уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, один танк и три автомобиля.

"На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника", - подчеркнул Конашенков.

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