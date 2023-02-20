Китай потребовал от США не вмешиваться в отношения с Россией

Вашингтон позволяет себе недопустимое давление, заявили в Пекине

Китай не приемлет обвинения США в адрес России и Китая. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделал представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

Чиновник подчеркнул, что неприемлемым также является принуждение и давление, которое оказывают американские власти в отношении Москвы и Пекина.

Ван Вэньбинь заявил, что политика Китая не направлена против каких-либо других стран, а сотрудничество Москвы и Пекина "находится в пределах суверенитета двух независимых стран".

При этом китайский чиновник отверг обвинения США в поставках вооружений России, напомнив, что это Соединенные Штаты постоянно поставляют оружие другим государствам, сообщает "Интерфакс".

Ранее китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в отношениях Китая и России в новую эпоху открывается новая страница, продолжающая традиции прошлого и открывающая новые пути для будущего. Дипломат пообещал, что в 2023 году Москва и Пекин продолжат углублять стратегическое взаимодействие "спина к спине", а также продвигать добрососедское дружественное сотрудничество.

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