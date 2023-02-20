Генпрокуратура признала нежелательной организацию "Лига свободных наций"

Ее руководители призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации

Генеральная прокуратура России сообщила о признании литовской неправительственной организации "Лига свободных наций" нежелательной.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности незарегистрированной иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественно-политического движения "Free Nations League" ("Лига свободных наций"), Литва", - сказано в сообщении.

Как добавили в ведомстве, деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Уточняется, что постоянно проживающие в Литве, Великобритании и на Украине руководители организации призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами.

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