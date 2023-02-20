Шесть военнослужащих погибли при пожаре в Курской области

Еще один человек пострадал

Шесть военнослужащих погибли и один пострадал при возгорании в блиндаже в Курской области. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказали в региональных экстренных службах.

Пожар произошел в районе села Уланок Суджанского района Курской области. Возгорание началось в блиндаже, в котором находились семь человек. Выжил только один.

Информацию о пожаре и гибели военнослужащих подтвердили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что из-за нарушения требований противопожарной безопасности в подразделении Западного военного округа в Курской области произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости, сообщает РИА Новости.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что при возгорании сдетонировали боеприпасы, которые хранились в этом блиндаже. Причины происшествия устанавливаются.

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