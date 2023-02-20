Запад пообещал Украине 700 танков

Об этом рассказал президент США Джо Байден

США и их союзники по всему миру пообещали передать Киеву около 700 танков и "тысячи" единиц другой бронетехники. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал президент США Джо Байден во время своего визита в украинскую столицу.

Американский политик заверил в сохранении приверженности Вашингтона поддержке Украины, а также пообещал оказывать Киеву помощь столько, сколько потребуется.

По словам Байдена, западные государства обязались поставить украинской армии около 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых реактивных систем залпового огня, а также системы противовоздушной обороны.

Президент США выразил убежденность в том, что это оружие и военная техника необходимы, чтобы у Украины была возможность обороняться, сообщает ТАСС.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России рассказали, что страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО и 440 танков с декабря 2021 года. Однако российские военные уже уничтожили большую часть переданной Западом Украине военной техники.

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