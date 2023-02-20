Попытка поднять рейтинг: главное о визите Байдена в Киев

Украинские власти включили к приезду президента США сирены воздушной тревоги

То, что в Киеве ждут важного гостя, стало ясно еще утром. Центральные улицы опустели, повсюду появились усиленные патрули полиции. Но до последнего момента информацию о приезде Джо Байдена отрицали и в его администрации, и в офисе Зеленского. А перекрытие улиц объясняли то визитом парламентской делегации Израиля, то приездом директора-распорядителя МВФ Кристины Георгиевой. И вот около полудня по соцсетям стали распространяться видеокадры - Владимир Зеленский с Джо Байденом посещают Михайловский собор.

Чтобы антураж воюющей страны был максимально достоверным, украинские власти включили к приезду президента США сирены воздушной тревоги, хотя информации об авиаударах не было. После Михайловского собора Зеленский и Байден возложили венок к мемориалу "Небесной сотни". Как раз сегодня на Украине отмечают день памяти. Фото двух улыбающихся президентов на фоне мемориала многие пользователи соцсетей сочли кощунственным и напомнили, сколькими еще фотографиями жертв войны, которую Киев развязал в Донбассе, а США поддерживают, могла бы пополниться эта стена за прошедшие девять лет.

Но Запад же давно дал понять, что будет воевать до последнего украинца, и киевский режим строго следует политике заокеанских кукловодов. Вот очередное обращение Зеленского, которое он записал накануне приезда Байдена: "Обстановка очень сложная. Ведем бой. Разбиваем оккупанта и наносим России крайне ощутимые потери. Я говорил с президентом Франции Макроном. Обсудили важные решения, которые мы готовим на этой неделе к годовщине нашей революции".

А на самом деле это был госпереворот. Именно тогда Байден был на Украине еще в должности вице-президента - так сказать, оценивал, как майданные власти реализовали западный план по смене режима. Посещая Верховную раду Байден по-хозяйски занял место председателя, о чем наблюдатели сразу вспомнили, глядя на сегодняшние кадры - глава Белого дома сидит, а Зеленский подобострастно стоит.

"Мы объединили лидирующие экономики мира для помощи Украине. Всех наших союзников. Соединенные Штаты вместе с 50 странами-партнерами утвердили передачу более 700 танков и тысячи бронемашин для ВСУ. На этой неделе мы представим новые санкции против российских элит и фирм, которые помогают России вести войну. Экономика Украины понесла тяжелый ущерб, стране будут выделены миллиарды в виде бюджетной помощи. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - заявил Байден.

Благодарные украинские власти решили увековечить имя Байдена на Аллее смелости в Киеве. Правда, наблюдательные зрители тут же заметили: табличка получилась странной, словно надгробный камень - с годами жизни 2022-2023. В офисе Зеленского пояснили - это даты первого звонка нынешнего главы Белого дома и его сегодняшнего визита. Но выглядит все равно двусмысленно.

Двояко оценивают и сам приезд Байдена в Киев. Эксперты считают, что таким образом президент США пытается поднять свой низкий рейтинг в преддверии избирательной гонки. И еще одна деталь - как только президент США покинул столицу Украины, сирены воздушной тревоги тут же смолкли.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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