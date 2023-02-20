Молдавию накрыл тяжелый политический кризис

Тысячи протестующих вышли на улицы Кишинева

Такого масштабного протеста Кишинев давно не видел. Тысячи людей вышли на улицу. Президента Молдавии Майю Санду призывают уйти в отставку. Немало претензий и к другим чиновникам - их портреты на плакатах, рядом со снимками дорогих домов и люксовых автомобилей. И это в то время, когда абсолютному большинству нечем даже коммунальные услуги оплачивать. Отсюда и главное требование демонстрантов к новому правительству - полностью покрыть счета граждан за отопление.

Однако у новоиспеченного премьера Молдавии Дорина Речана - совсем другие заботы. Необходимо заказ американского хозяина отрабатывать. Вот он и заявил, что, по его мнению, российские войска должны покинуть Приднестровье: "Мы должны добиться одной фундаментальной вещи - демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте - демилитаризация".

Кремль уже отреагировал. Дмитрий Песков заявил: отношения между Россией и Молдавией и без того сейчас весьма напряженные - так что не мешало бы Кишиневу следить за словами: "Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь самой Молдавии и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям".

Впрочем, едва ли молдавское руководство примет эти предостережения к сведению. Потому как полностью подконтрольно Западу и, в частности, - Европейскому союзу, а там про осторожность, когда дело касается России, давно забыли. Например, глава МИД Румынии сообщил, что на сегодняшней встрече европейских министров иностранных дел в Брюсселе поднимет вопрос о новом, отдельном пакете санкций против Москвы за "ее попытки дестабилизировать ситуацию в Кишиневе".

"В Молдавии новое правительство твёрдо выступает за реформы и европейскую интеграцию. В то же время мы видели, как отметила президент Санду, что был раскрыт российский план по дестабилизации республики. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы министры иностранных дел сегодня дали твёрдый сигнал в поддержку устойчивости и безопасности Молдавии", - сказал Богдан Ауреску.

То, что наличие некого молдавского плана Москвы не смогли подтвердить даже в Вашингтоне, румынского министра не смущает. Видимо, забыл он и о том, что санкционные инструменты против России Запад уже почти полностью исчерпал. Глава Евросовета Шарль Мишель так прямо и сказал сегодня, комментируя подготовку 10-го пакета. Ограничения спешат ввести к годовщине начала спецоперации на Украине, и это вопрос номер один в повестке брюссельского саммита.

При этом на Западе все чаще признают - санкции хоть и ударили по российской экономике, но не смогли ее разрушить. Чего не скажешь о плачевных последствиях такой политики для той же, к примеру, Германии. Казалось бы, ФРГ необходимо сейчас изо всех сил стремиться к миру, налаживать отношения с Россией и возобновлять импорт дешевых ресурсов. Вместо этого - страна демонстрирует беспрекословное подчинение Вашингтону. "Проглотила", не подавившись, даже теракт, устроенный США на "Северных потоках". Покорно молчат и готовятся передать Киеву немецкие танки, которые уже весной должны вновь появиться в степях Украины.

С этим, правда, пока есть проблемы. Найти нужное количество машин не выходит. А вот чего у западных лидеров всегда в избытке, так это - желания пиариться на теме украинского конфликта. Причем не брезгуют этим не только президенты и премьеры, но даже и монархи, создававшие ранее в таких делах хотя бы видимость нейтралитета. Сегодня к украинским военным, которые проходят в Англии обучение, прибыл Карл III. Король он весьма непопулярный и, чтобы это исправить, готов, кажется, на все. Разве только оливковый свитер у Зеленского еще не одолжил.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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