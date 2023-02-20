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США связывались с Россией перед визитом Байдена в Киев

15:42
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Ни Украина, ни США публично не анонсировали этот визит

Американская сторона контактировала с российской накануне поездки президента США Джо Байдена в Киев. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказали в Белом доме.

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В администрации американского лидера уточнили, что состоялась "обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций".

Такие контакты позволяют избегать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, цитирует сообщение Белого дома Associated Press.

От российских официальных лиц пока не поступали комментарии относительно контактов с Соединенными Штатами по поводу поездки Байдена в Киев.

Встречу Байдена с Зеленским на Украине заранее не анонсировали. Президент США и его администрация не подтверждали планы поездки в украинскую столицу. Как сообщал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден планировал поездку в Польшу, но встречаться там с Зеленским не собирался.

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