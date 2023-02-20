Погода готовит москвичам сюрпризы на Масленичную неделю

Будет и ветер, и снег, и мороз

В течение семидневки, начавшейся 20 февраля, жителей столичного региона ожидают резкие смены погодных условий. На Масленичной неделе ожидаются и сильный ветер, и снег, и ощутимый мороз. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.

Первые три дня недели погоду в Москве будет определять циклон, затем ему на смену придет антициклон. Но в пятницу в столичный регион вновь ворвется очередной циклонический вихрь со снегом и ветром, который сохранится до конца недели.

В понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, на фоне низкого атмосферного давления в Москве облачно, местами небольшой снег. Днем температура воздуха будет составлять восемь-десять градусов мороза, с понижением в ночные часы вторника до минус 14 градусов.

В ночь на среду мороз усилится до 16 градусов, местами в Подмосковье – до минус 19 градусов. Атмосферное давление вернется к норме, осадки прекратятся.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до минус 18 градусов, дневной показатель по-прежнему не превысит минус 10 градусов. Морозно будет и в течение дня.

Однако в пятницу южный ветер сместит холодные воздушные массы и освободит место для снежного циклона, который принесет теплый и влажный привет с Атлантики. Температура воздуха повысится до минус двух-семи градусов.

При этом в течение Масленичной недели прогнозируются ощутимые перепады атмосферного давления. В связи с этим рекомендуется проявить внимательность к своему самочувствию, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в День защитника Отечества, 23 февраля, в столице прогнозируется морозная и суровая по характеру погода, северный и северо-западный ветер, хотя и небольшой. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на четыре градуса.

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