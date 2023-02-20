Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68%

Это рекордный уровень

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами составил 9 млрд долларов, увеличившись на 68%.

Как уточнил министр, объем экспорта из России в ОАЭ составил 8,5 млрд долларов, а импорта - 500 млн.

"Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами. ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией", - цитирует Мантурова газета "Известия".

Ранее агентство Bloomberg писало, что Вашингтон потребовал от Абу-Даби прекратить экспорт товаров в Россию. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян обсудили в ходе телефонного разговора введение Западом потолка цен на нефть.

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