Белый дом раскрыл детали подготовки визита Байдена в Киев

Поездка тщательно готовилась

Визит Джо Байдена в Киев готовился несколько месяц. Об этом сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер. В его подготовке были задействованы в том числе военные и разведка.

"Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, комитета начальников штабов, совета по национальной безопасности,... а также небольшого количества коллег из Пентагона и Секретной службы", - заявил Файнер (цитата по РИА Новости).

Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом в понедельник. В украинской столице он встретился с Владимиром Зеленским. Также американский президент пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон накануне визита Джо Байдена в Киев связывался с Москвой, чтобы "избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав".

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