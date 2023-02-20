Разведка Нидерландов обвинила Россию в подготовке диверсий

Доказательств в докладе не приводится

Спецслужбы Нидерландов сообщили, что Россия в последние месяцы якобы собирает разведывательную информацию для диверсий против подводной инфраструктуры в голландской части Северного моря, пишет Reuters.

Как уточняется в совместном докладе AIVD и MIVD, речь идет "об интернет-кабелях, газовых трубах и морских ветряных электростанциях".

"Россия тайно наносит эту инфраструктуру на карты и осуществляет деятельность, которая указывает на подготовку к диверсиям", - сказано в документе.

Доказательств при этом там не приводится.

Ранее глава MIVD генерал Ян Свиленс заявил об обнаружении в районе морской ветряной электростанции в Северном море российского судна.

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