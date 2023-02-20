В АТОР заявили о решении проблемы качества сервиса в отелях

Ассортимент объектов размещения в России очень разнообразен

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщил, что число претензий российских туристов к качеству отдыха в отечественных объектах размещения снизилось вдвое за 10 лет.

Как уточнил Ромашкин, проблема качества сервиса в отелях страны в целом решена.

"Десять лет назад процент претензий составлял 0,4% от числа совершивших поездки по России. Сейчас он 0,2%. То есть несколько человек из тысячи предъявляют претензии по качеству отдыха", - добавил вице-президент АТОР.

Ассортимент объектов размещения в России очень разнообразен, среди них есть пятизвездочные отели с высоким уровнем сервиса, есть и среднего качества, заключил спикер.

"Если турист попал в неприятную ситуацию, их можно переселить в другой отель, но это бывает исключительно редко", - также отметил Ромашкин.

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