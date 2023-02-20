Собянин: МИК объединяет более 35 тысяч компаний из столицы и 81 региона страны

Инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России

Москва в 1,5 раза увеличит количество пилотных испытаний в рамках городской программы тестирования инноваций, в настоящее время столичный инновационный кластер объединяет более 35 тысяч компаний по всей стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России. Им доступны проекты Московского инновационного кластера (МИК), а также программа тестирования разработок на городских и коммерческих площадках", - написал Собянин.

Мэр рассказал, что разработаны эффективные программы для стартаперов. Так, они могут пройти обучение в "Академии инноваторов": получить практические рекомендации по доработке своего продукта, привлечь инвестиции и найти партнеров, запустить первые продажи.

"Один из финалистов академии прошлого года - стартап Rocket Group из Орла создал полностью автономные модульные дома с нулевым потреблением энергии. В России эта ниша почти свободна. С помощью МИК компания быстро наладила производство, сбыт и аренду домов. За время участия в программе стартап получил больше 100 предзаказов из 20 стран", - заключил Собянин.

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