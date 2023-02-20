ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росстат оценил спад ВВП России в 2022 году

18:32
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Снижение оказалось меньше, чем оценивал в феврале ЦБ

Как сообщил в понедельник Росстат, ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, передает "Интерфакс".

Путин позитивно оценил состояние российской экономики
Экономика Евросоюза трещит по швам

Уточняется, что в 2021 году экономика страны выросла на 5,6%, в 2020 году упала на 2,7%, в 2019 году выросла на 2,2%. В 2018-м рост ВВП составлял 2,8%, в 2017-м - 1,8%, в 2016-м - 0,2%.

Кроме того, отмечено, что снижение ВВП России в 2022 году оказалось меньше, чем оценивал в феврале ЦБ (2,5%) и прогнозировало Минэкономразвития (2,9%).

Согласно оценке Росстата, объем ВВП России за 2022 год составил в текущих ценах 151 трлн 455,6 млрд рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Производственное предприятие
Производственное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.