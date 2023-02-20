Росстат оценил спад ВВП России в 2022 году

Снижение оказалось меньше, чем оценивал в феврале ЦБ

Как сообщил в понедельник Росстат, ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, передает "Интерфакс".

Уточняется, что в 2021 году экономика страны выросла на 5,6%, в 2020 году упала на 2,7%, в 2019 году выросла на 2,2%. В 2018-м рост ВВП составлял 2,8%, в 2017-м - 1,8%, в 2016-м - 0,2%.

Кроме того, отмечено, что снижение ВВП России в 2022 году оказалось меньше, чем оценивал в феврале ЦБ (2,5%) и прогнозировало Минэкономразвития (2,9%).

Согласно оценке Росстата, объем ВВП России за 2022 год составил в текущих ценах 151 трлн 455,6 млрд рублей.

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