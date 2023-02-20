На санно-бобслейном треке в Сочи сошла лавина

Тонны снежной массы снесли вышку ЛЭП и повредили два магистральных водопровода

Сочинский горнолыжный курорт "Красная Поляна" закрыл все трассы для катания из-за неблагоприятных погодных условий. На регион обрушился мощный снегопад с сильным ветром, передает "ТВ Центр".

В районе горного поселка Эсто-Садок на санно-бобслейном треке днем сошла лавина. Тонны снежной массы снесли вышку ЛЭП и повредили два магистральных водопровода, идущих в Олимпийскую деревню. На одном из склонов трех человек завалило снегом, который сошел с крыши ресторана. Людей удалось быстро откопать, они не пострадали.

А у подножия гор продолжительные ливни спровоцировали наводнения. Сложнее всего ситуация в Туапсинском районе. Там из-за оползней разрушена часть федеральной дороги "Джубга-Сочи".

По данным синоптиков, характер погоды в ближайшее время не изменится. Во вторник в Краснодарском крае снова ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, гроза и ветер с порывами до 90 километров в час.

Снежно и в соседней Абхазии. Там лавина перекрыла русло реки в Рицинском национальном парке. Как сообщают местные власти, автомобильное движение в этом районе не нарушено, никакой угрозы для жителей соседних населенных пунктов нет.

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