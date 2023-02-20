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Из Нидерландов высылают 17 российских дипломатов

19:09
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Они должны покинуть страну в течение двух недель

Глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс заявил, что страну должны будут в течение двух недель покинуть 17 российских дипломатов, передает ТАСС.
Россия высылает четырех австрийских дипломатов

По словам Свилленса, делается это в рамках голландского решения об уравнивании численности дипработников, работающих в двух странах.

Кроме того, по словам главы разведки, Нидерланды "перестали принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками российской разведки".

Ранее голландский МИД постановил, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. При этом с завтрашнего дня закрывается торгпредство в Амстердаме.

Официальной реакции Москвы пока не последовало.

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