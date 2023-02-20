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В США раскрыли содержание пакета военной помощи Украине

19:20
  • понедельник
  • 20 февраля 2023

Киев получит помощь на 460 миллионов долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 460 миллионов долларов. Об этом сообщили в американской администрации.

В рамках нового пакета помощи Киев получит боеприпасы для HIMARS и гаубиц, а также дополнительные Javelin, противотанковые системы и радиолокаторы воздушного наблюдения.

Кроме того, США выделят дополнительные 10 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины, пишет ТАСС.

Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом в понедельник. В украинской столице он встретился с Владимиром Зеленским. Также американский президент пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

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