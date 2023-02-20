Виновник взрыва в Троицке назвал мотив

Случившееся было расправой

В Новой Москве оперативно задержан предполагаемый виновник взрыва, в результате которого травмы получила 22-летняя женщина. Об этом сегодня сообщили в МВД.

По версии следствия, случившееся было расправой. Ее устроил местный житель 26 лет. Самодельное взрывное устройство он заложил в подарочную коробку, которую оставил в подъезде. При открытии посылка вспыхнула в руках получательницы. У нее ожоги лица и рук.

Мужчина свою вину уже признал, сообщили в СКР. По его словам, мотивом стали "безответные чувства" к пострадавшей.

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